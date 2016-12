ZOO (sæson 1)

Serien “ZOO” er baseret på romanen af James Patterson og Michael Ledwidge og foregår i en virkelighed, hvor dyrene verden over begynder at opføre sig aggressivt. Den amerikanske zoolog Jackson Oz (James Wolk), hans ven Abraham, en fransk agent (Nora Arnezeder) samt en journalist fra Los Angeles, Jamie Campbell (Kristen Connolly) er plottet i denne serie, […]

Den amerikanske zoolog Jackson Oz (James Wolk), hans ven Abraham, en fransk agent (Nora Arnezeder) samt en journalist fra Los Angeles, Jamie Campbell (Kristen Connolly) er plottet i denne serie, hvor første sæson nu er ude i Danmark i en lækker box.

Der bliver lagt godt i kakkelovnen til at der sker sære begivenheder rundt om i verden, da alle dyr begynder at opføre sig mærkeligt og aggressivt – det er altid noget der kan fascinere, da dyrene jo ikke kan forsvare sig og her bare skildres som de kan være i deres naturlige form.

Der stikker dog mere under end som så og det skal ikke afsløres her. Afsløres skal det dog, at plottet mange gange virker lidt for opstillet. Især er Kristen Connolly, som journalisten Jamie, ganske uudholdelig. Hendes udseende er imod hende, ligesom hendes skuespil er alt, alt for overdrevet. Sjældent har en karakter i en serie været mere irriterende og stjålet billedet negativt.

Scenerne med dyrene er ganske godt lavet, selvom de i de fleste tilfælde bare er sammenklip af dyr i naturlige situationer. Men ideen med, at dyrene efter at i årevis at være blevet slagtet, jaget og underkuet, nu endelig tager skeen i den anden hånd, er udemærket.

At lave film/serier med dyr der “ikke finder sig i mere” er ikke ny. Jeg kan mindes den geniale “Frogs” fra 1972. Personligt vil jeg hellere gense den film – ikke desto mindre bør man give “ZOO” en chance. Det er trods alt kun første sæson, så der kan nå at ske mere. Desværre fangede den kun flygtigt i begyndelsen, interessen dalede langsomt. Og det er ikke kun Kirsten Connellys skyld!