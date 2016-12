Der er efterhånden lavet lige så mange film om Frankenstein’s monster, som der er lavet Dracula-film. Man har jo sine favoritter af de to figurer. Personligt kan jeg mindes en film i to dele om den klassiske Frankenstein-historie, set på tysk TV sidst i 70′erne – den var skræmmende for en lille gut som mig […]

: Lidt for sløv i optrækket Lidt for lang.

Der er efterhånden lavet lige så mange film om Frankenstein’s monster, som der er lavet Dracula-film. Man har jo sine favoritter af de to figurer. Personligt kan jeg mindes en film i to dele om den klassiske Frankenstein-historie, set på tysk TV sidst i 70′erne – den var skræmmende for en lille gut som mig og jeg leder stadig efter den på DVD,

Men det er længe siden og mange film om Frankenstein-historien er lavet siden da. Og her er atter en.

Daniel Radcliffe (Ja, Harry Potter) spiller Igor, der er forelsket i den cirkusprinsesse der også optræder i det virkus hvor han er “ansat” under kummerlige forhold. Da hun en aften under en forestilling styrter ned fra trapezen, viser han sig som værende en sand kirurg, der har studeret den menneskelige anatomi indgående og han redder hendes liv. I forvirringen får han kontakt med Victor Frankenstein (James McAvoy), der redder Igor fra den grumme tilværelse i cirkus, for at kunne bruge ham som sin assistent. (Dermed ved vi nu, hvordan Igår kom ind i historien).

Eksperimenterne tager fart og tilværelsen ændrer sig hurtigt for den unge Igor, der snart er forvandlet fra pukkelrygget vanskabning til en sand pigernes helt.

Victor er overbevist om at kunne finde livets hemmelighed, hemmeligheden om det evige liv, ved at sammensætte legemsdele fra lig og vække det til live som et helt menneske/monster. Det rabler efterhånden mere og mere for den gale videnskabsmand, og Igor må nu vælge om han vil fortsætte.

Jeg ved ikke hvor meget der er behov for endnu en film om temaet Frankenstein. Selvom ideen med at vise Igors historie er veltænkt, så er det som om der mangler noget over denne film. Der er skam ganske fin action og en lille smule gys er der for såvidt også, men den er lidt for tam. Måske fordi mine forventninger var for høje, når det nu er sådan en stor produktion. Måske fordi jeg stadig ikke kan glemme den Frankenstein-film fra min barndom og derfor havde forventet lidt mere.

Velspillet skuespil og gode effekter er ikke nok til at fange mig 100%. Men en okay underholdning til en aften hvor der alligevel kun er “Barnaby” på DR.

KM