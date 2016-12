The X-Files – The Event Series

Der er gået næsten 14 år siden vi sidst hørte fra de kære Mulder og Scully og deres færd ud i det paranormale, hvor vi slap dem i deres 9. sæson. Nu er 10. sæson ude i en box til alle sci-fi-fans – eller, i det mindste til alle der er fan af serien.

Der er kun 6 episoder i boxen, men det skulle da være nok til at opfylde enhver fan af serien – tilmed er der jo masser af kræs af ekstra materiale.

Hvordan er det så med de kære to, der åbenbart ikke kan slippe hverken hinanden eller det univers de bevæger sig rundt i? Jeg har aldrig været den store fan af serien, men som anmelder skal man være åben og klar til alle input uden at stemple det i forvejen. Jeg synes dog det kan være en svær opgave, når det er en serie der første gang så dagens lys i 1993, med to karakterer der er så brugte i pop-kulturen. Egentlig er det prisværdigt, at man tør fortsætte serien – alle bliver jo ældre og karaktererne bevæger sig ikke rigtig ud over kanten af hvordan de var engang. Det burde de.

Mulder og Scully mødes atter i episode 203, som er den første episode i 10. sæson. I episoden bliver Mulder kontaktet af Scully på foranledning af FBI. En O’Malley påstår, at der er et røgslør fra regeringen, der egentlig skal skjule forbryderiske tiltag – og manden har beviser, der kan komme officielt frem. Så er konspirations-lavinen endnu engang for fuld skrue i gang…

Hele sæsonen er en lidt langsommelig affære, desværre. Jeg havde svært ved at finde gnisten og begejstringen. Det er lidt som om tiden er stået stille i det univers, og verden er rykket milevidt – det er så lige der seriens univers og karaktererne er blevet stående bomstille. David Dutchovny og Gillian Anderson gør det ellers rigtig godt. De forstår at fremstå som man forventer, som de personer de skildrer og som jeg mener burde flytte sig lidt. der er trods alt gået en del år siden sidst.

Jeg er dog ikke et sekund i tvivl om, at fans af serien vil kunne juble af begejstring. Men jeg håber næste sæson vil kunne gøre det samme for mig.

KM