The Walking Dead (sæson 8)

Der er mange højtider i løbet af et år og een af dem er da så sandelig, når der udkommer en ny sæson af denne fremragende serie.

Meget er sket, siden Rick Grimes vågnede op fra sin koma på hospitalet og dermed også vågnede op til en verden i total forandring. Hans gruppe er stadig sammen med Hilltop og The Kingdom i kampen mod den nederdrægtig ondsindede Negan og hans The Saviors. Der sker dog en masse omrokeringer i hierakiet, som man nok ikke lige havde forudset. Samtidig er der insidere i Negas flok, som hjælper Rick mod en mulig sejr. Men den sejr ligger (måske?) langt fremme i kortene, fra det første afsnit du ser. Grupperingerne er som sidste sæson: Rick (Andrew Lincoln) og hans folk, Maggie (Lauren Cohan) står i spidsen på Hilltop og den karismatiske Ezekiel (Khary Payton) – alle mod Negan, der spilles sindssygt godt af Jeffrey Dean Morgan. Man kan kun hade den mand og samtidig frygte ham. Præcis det visse af hans folk begynder at indse i denne actionspækkede sæson af serien.

Actionspækket, ja. Men de første afsnit lider af alt for lange taler – selvhøjtidelige pitches for den forestående kamp, talt fra ladet af en pickup-truck, f.eks. og hvor man samtidig undrer sig over det lidt stillestående og indstuderede kavalleri af statister, der åbenbart har en super-hørelse, siden de kan stå så spredt (og stille), mens der ildnes til kamp. Visse steder går tiden lidt i stå – der er lange samtaler, som gør at interessen mistes en smule. Samtidig har de døde/levende fået en markant mindre rolle i denne sæson.

Vi har efterhånden forstået, at zombierne er det mindste problem (men årsag) til verdens undergang, som den måske er igang med her. Mennesket er, som altid, det største problem i verden, med dens ødelæggende og destruktive natur og evige kamp for, ikke nødvendigvis overlevelse, men magt. Det repræsenterer Negan ihvertfald, selvom han påstår noget andet. For hvor han selvhøjtideligt kalder sin gruppe for The Saviors, så tyder hans energi, indstilling og ikke mindst hans smørrede, sadistiske smil og blik, sammen med hans følgesvend, battet Lucille, på noget andet.

Man kan ikke lade være med at undre sig, som nogle også gør i sæsonen her: hvorfor ikke bare drage videre? Negan har magten i det område, men der bør være andre steder man kan tage hen. Rick ved ikke hvordan situationen er andre sted er – og det gør vi heller ikke. Hvilket bare gør seriens præmis endnu mere fængende.

Een i Ricks nærhed ser dog lyset og må betale prisen – til gengæld lægger han en ny præmis for seriens mening med kampen. Det er i allerhøjeste grad en sæson med kampe, hvor zombierne ikke har så meget skærmtid. Men kampene er netop omdrejningspunktet for hele denne sæson, som er ganske hæderlig. Negas folk har de største våben og det lader til, at ligemeget hvor mange af hans folk der bliver dræbt, så har han stadig enormt mange folk. Det virker lidt som en skrue uden ende.

Nuvel, så er kampmodet hos Rick tilbage efter sidste sæsons forfærdelige afslutning – sæsonen byder på nogle store overraskelser og personer der skifter plads. I det store og hele sad jeg stadig tilbage, efter at have set sidste afsnit, med en følelse af tristhed over at skulle vente et år på næste sæson. Negans skæbne besegles og det samme gør Ricks – så der er lagt op til en sæson 9, med uventede twists og forventningerne er selvsagt store. Og lad mig tilføje, at zombierne dog stadig er der, selvom man ikke ser meget til dem. De bruges som splatter-moment ind i mellem og har faktisk også dannet en kæmpe flok. Meget stor flok, faktisk. Det er helt sikkert noget vi kan forvente at se mere til i 9. sæson – og dermed tror jeg også at kampene bliver mere mellem menneske og “undead”.

KM