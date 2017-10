The Walking Dead – sæson 7

Det er utroligt som en sæson af denne utrolige serie, kan tage pusten fra een. Endelig er sæson 7 ude på BluRay og inden man får set sig om, er man fanget i universet igen. Men holder sæson 7 vand?

Rick er i en kneben situation med sin gruppe, da de støder på Negan og hans folk. Negan (fantastisk og kynisk spillet af Jeffrey Dead Morgan) er the main-bad-guy og hans bedste ven, et baseball-bat med pigtråd omkring, er hans følgesvend. Negan er den type der kan få det værste frem i dig: hans evig kyniske monologer og satiriske måde at tale til folk på, hans iskolde kynisme og det at man ved hvad han er i stand til og ikke aner hvad han pønser på. Altså man kommer hurtigt til at hade ham og ønske ham en frygtelig død.

Hadet opstår allerede i første episode, som i starten udelukkende foregår i mørke, hvor sæson 6 slap, og med Negan der demonstrerer sin magt. Det er, som det altid er tilfældet med seriens første afsnit, en meget voldsom omgang, der hurtigt sætter dagsordnen for de andre episoder. For vi mister to medvirkende på meget brutal vis samtidig med en ny æra begynder for Rick og de andre – nemlig en æra hvor de skal indstille sig på, at Negan er den nye verdensorden og at de skal fremskaffe skatter til ham og hans folk, for ikke at komme i alvorlige vanskeligheder. Rick befinder sig altså i en situation, som er helt ny og hvor han skal underkaste sig en figur, der ikke kan blive mere ondsindet og forhadt af alle.

Darryl er også i en ny situation, som ikke er lig noget han har prøvet før. Rick prøves af i alle sammenhænge, og i det hele taget er det noget af en rutchebanetur vi skal ud på som tilskuere.

Sæsonen er den vel nok bedst fungerende længe og indeholder nye personer og nye samfund, som ikke er set før. Hele tiden er der nye twists og drejninger man skal forholde sig til. Men serien mister ikke folk på den bekostning. Tværtimod bliver man mere fanget af denne forunderlige verden, hvor zombierne er sekundære – og hvor menneskenes adfærd kommer i forreste række.

Der er atter tænkt på nye skabninger af zombier og effekterne er i topklasse, som de plejer. Det er svært at se hvornår det er dukker og hvornår det er skuespillere blandet med CGI. Boksen her, BlueRay, byder på 6 discs, hvoraf den sidste er med spændende ekstra materiale.

Der er en årsag til, hvorfor serien her ligger som nr. 1 i uge 39 på den danske “billboard” over bedst sælgende DVD/BluRay’s i Danmark.

Dette er et mesterværk og det er en skam, at der er så længe til sæson 8 er på gaden.

KM