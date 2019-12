The Walking Dead (S9)

Meget passende har der været tale om, at denne sæson er et helt nyt kapitel i hele den voldsomt populære serie. Der skulle så at sige “nul-stilles” og begynde et nyt kapitel. Selvom serien nu har kørt så længe, er den langt fra faldet i popularitet og det forstår man. For hvor nogle serier mister […]

Meget passende har der været tale om, at denne sæson er et helt nyt kapitel i hele den voldsomt populære serie. Der skulle så at sige “nul-stilles” og begynde et nyt kapitel. Selvom serien nu har kørt så længe, er den langt fra faldet i popularitet og det forstår man. For hvor nogle serier mister pusten og hvor man som seer dermed mister interessen, formår TWD simpelthen at forny sig og blive ved med at udvid universet med spændende karakterer og udvidelser af de eksisterende. Det er voldsomt vanedannende.

Rick har fået ro på sin lejr og man arbejder ihærdigt på at skabe en verden i harmoni – så meget som det nu kan lade sig gøre, i en verden, hvor de levende døde, zombier, walkerne, stadig fylder alt. Og som sædvanlig har KNB EFX lagt sig i selen, for konstant at overraske med både fantasifulde levende døde og med metoder for, hvordan man dræber dem bedst. Se bare scenerne med træstammerne.

Serien når omtrent halvvejs til en milepæl i fortællingen – der sker noget total uventet og man må derefter forberede sig på et stilskifte og noget af en overraskelse, som man måske havde været foruden. Ikke fordi det er kedeligt. Langt fra. Men fordi det skaber så meget frustration over ikke at vide….Og pludselig føles der rigtig langt til sæson 10, hvor man måske får forløsning. Det er ikke til at bære. Tilmed introduceres en ny “super-skurk”, som nærmer sig noget man ganske enkelt tror er løgn. Vanvittigt godt fundet på og en twist som får en ud på stolekanten.

Dette er uden tvivlen bedste, mest nervepirrende og mest overraskende sæson i mange år. Overgår alt undertegnede havde forventet. Og ja, Negan er tilbage, omend i en helt anden position!

Som sædvanlig byder Bluray-udgaven på en masse spændende ekstra materiale.

