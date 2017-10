The Ring 1 + 2 + 3 (Box Set)

I 1998 udkom der en japansk gyser, der satte en masse igang fra de asiatiske horror-gemmer – med “Ringu” (The Ring) af instruktør Hideo Akata, var der virkelig lagt op til nytænkning indenfor gyset, komplet med japanske piger med sort hår, så man ikke kunne se ansigtet til jump-scares ud over det sædvanlige. Der fulgte […]

I 1998 udkom der en japansk gyser, der satte en masse igang fra de asiatiske horror-gemmer – med “Ringu” (The Ring) af instruktør Hideo Akata, var der virkelig lagt op til nytænkning indenfor gyset, komplet med japanske piger med sort hår, så man ikke kunne se ansigtet til jump-scares ud over det sædvanlige. Der fulgte en to’er året efter og i 2000 kom der så en prequel, “Ringu 0”. Sådan en succes måtte der jo komme en amerikansk version af og det kom der i 2002 med Naomi Watts, som også er med i den amerikanske version der kom i 2005. Og den engelsksprogede version af prequel’en kom endelig i 2017, “Rings”.

Historien er relativ simpel: der går rygter om et videobånd, hvor man dør 7 dage efter at have set det og det skal 4 unge teenagere selvfølgelig afprøve, akkurat som man selv har siddet med et lille glas på hovedet i en rundkreds en sen aftentime. De 4 teenagere dør dog under sære omstændigheder og en journalist, spillet af Naomi Watts, kastes ind i mysteriet. Hun finder videobåndet (Ja, ikke noget med digitale medier eller DVD/BluRay her), ser det og har nu kun 7 dage til at løse mysteriet… Det er en film med jump-scares og mystisk, for slet ikke at snakke om lydsiden.

To’eren er ligeså genial – Rachel (Naomi Watts) og hendes søn, flytter til Oregon for at glemme minderne fra de oplevelser de havde. Desværre sker der noget i byen, hvor et ukendt videobånd dukker op – rædslerne er begyndt igen. Denne efterfølger er endnu bedre. Det er som om historien begynder at finde sin stil her og der spilles på de kendte rædsler, ligesom der afprøves nye ting. Meget skræmmende film.

Tre’eren er temmelig ny – her møder man et kærestepar, som bliver involveret i mysteriet. Og der bliver lagt grobund for en ukendt vinkel på hele mysteriet.

Den skræmmende japanske pige i filmen, Sadako Yamamura, er i den amerikanske version omdannet til Samara Morgan, men er absolut ligeså skræmmende. Hun er blevet et symbol på japansk horror – og brugt i mange referencer, andre film og pranks. Her er hun bare meget, meget skræmmende.

Og det er godt tænkt, at bruge det middel man måske ser filmen på, et TV, som den egentlige fjendes åbning til dig. Der er scener man aldrig glemmer i de film.

Filmene er ret unikke og jeg anbefaler på det kraftigste, at man erhverver sig hele serien i US-version – og fænger det, bør man udforske de originale japanske versioner også. Årsagen til de kom og skræmte folk fra vid og sans, er i allerhøjeste grad, at det er en ny folkklore der tages i brug – den japanske kultur er milevidt fra den europæiske (og amerikanske) og netop derfor møder vi en helt anden måde at anskue horror på. Og deriblandt altså karakterer med så skræmmende træk, at det blev en øjeblikkelig succes. I slutningen af 90’erne kom der da også en sand strøm af horror fra Asien. Faktisk døbte man strømmen af film som værende “J-horror” og flere fik kultstatus i Vesten. “Ju-on-The Grudge” og “Dark Water” blev ligeledes store successer og der kom nu også iskolde rædsler fra både Korea, “A tale of two sisters” i 2003 og “The Eye” fra Hong Kong i 2002.

The Ring blev en fantastisk succes i USA og tjenete mere end originalen gjorde i Japan. Med rette. Det er begyndelsen på interessen for japanske og asiatiske gysere og de har altså bare en helt anden atmosfære. Det er lykkes rigtig godt i disse tre film, at få denne atmosfære over i en vestlig version – nyd dem. Og husk….hvis din telefon ringer mens du ser filmene, KAN det være der er en stemme der hvisker “Seven days….”, når du tager den.

KM