The Predator (2018)

Finskytten Quinn McKennar (Boyd Halbrook) på en mission i junglen i Mexico og overraskes af et nedstyrtet objekt, der hurtigt (alt for hurtigt) viser sig at huse en skabning, der jagter ham og hans makker. Meget hurtigt finder han dog noget der ligner noget han kan tage på armen, hvilket giver ham uanede kræfter. Nogen […]

Finskytten Quinn McKennar (Boyd Halbrook) på en mission i junglen i Mexico og overraskes af et nedstyrtet objekt, der hurtigt (alt for hurtigt) viser sig at huse en skabning, der jagter ham og hans makker. Meget hurtigt finder han dog noget der ligner noget han kan tage på armen, hvilket giver ham uanede kræfter.

Nogen tid efter modtaget hans autistiske søn en pakke med forskelligt alien-udstyr. Man aner hvor det bærer hen, især når sønnen får en knap så mild medfart, af skolens to mobbere/tabere.

I mellemtiden føres Quinn til et hemmeligt sted med andre soldater, der alle er af forskellig støbning og har forskellige baggrundshistorier.

Predatoren fra junglen er dog ikke død. Den er indfanget og bragt til et hemmeligt sted – skæbnen vil dog, at den vækkes til live fra sin bedøvelse, da et andet rumskib kommer ind i atmosfæren. Det er endnu en predator (med to jagthunde), der vil indfange den første predator, som vågner, skaber kaos og bryder ud. Det samme gør Quinn i bussen med medfanger og så er stilen ligesom lagt til den videre færd. Forskeren Casey Brackett bliver viklet ind i alt dette, under hendes besøg på militæranlægget, hvor predatoren er – og da hun møder gruppen af soldater (der i mellemtiden OGSÅ er brudt ud), går jagten ind – fra begge parter.

“The Predator” er en videreførsel fra den første rige fede film med Schwarzenegger fra 1987. Denne er dog så spækket med klichefyldte karakterere, at det er til at smile af flere gange undervejs. Quinn og hans med-soldater overspiller i den grad og reaktionsmønsteret gør bare det hele ekstra utroværdigt. Den jagende predator har som nævnt to “jagthunde” med, og da den ene såres i hovedet af et dårligt skud, bliver den tam og opfører sig som en kælen Broholmer. Det er da selvfølgelig meget sjovt og sødt, men har du set den første og den originale Predator-film, er det ikke noget der passer ind i dette univers.

Historien gøres selvfølgelig nemmere tilgængelig med den autistiske søn, der i kraft af hans handicap, besidder nogle evner ud over hvad andre børn kan. Men at hans far, Quinn, og de andre i gruppen, er så uanfægtede af situationen, fordi de har mere travlt med karl-smart-bemærkninger og klichefyldte kommentarer, gør bare det hele mere irriterende. Samtidig skal man udholde filmens “skurk” (for det er ikke predators der er det) Traeger (flot overspillet af Sterling K. Brown).

Det eneste underholdende element i filmen, er den tre meter høje Predator, som man kun kan holde med, eftersom den een efter een udsletter de rigtig irriterende elementer, nemlig menneskene.

Kristian