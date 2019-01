Siden 1875 har man troet, at Marianergraven var verdens dybeste sted i havene. Men et forskerteam på en fremtids-lignende undervands-station, har opdaget, at der på bunden slet ikke er en bund, men et termoklin – en slags damp, hvorunder der er endnu et hav, med uopdagede livsformer. Et forskerteam dykker igennem skyen på bunden og […]

Siden 1875 har man troet, at Marianergraven var verdens dybeste sted i havene. Men et forskerteam på en fremtids-lignende undervands-station, har opdaget, at der på bunden slet ikke er en bund, men et termoklin – en slags damp, hvorunder der er endnu et hav, med uopdagede livsformer.

Et forskerteam dykker igennem skyen på bunden og begiver sig ind i et uopdaget område. Et område, hvor noget gigantisk altså også lever. Deres ubåd bliver angrebet og strander på bunden – en redningsaktion på over 11 km’s dybde skal finde sted. En haj på 20-25 m.. der egentlig burde være uddød for millioner af år siden, en Megalodon, er synderen, og det skal hurtigt vise sig, at den får skabt panik, ikke kun på havbunden.

Dykkeren Jonas Taylor (Jonas og hvalen, måske?), spilles af den hårdkogte Jason Statham. Han er gået til ro i Thailand, efter en delvis mislykkes redningsaktion for 5 år siden. Men forskerteamet får ham lokket med på opgaven, da han erfarer, at den ene af de tre forliste, er hans ekskone.

Ja, man aner hvor det bærer hen, ikke?

Megalodonen bryder gennem termoklin’et og er dermed i åbent hav. Og dermed er der lagt op til noget seriøst haj-gys med masser af heltemodige gerninger, overmodige personer, der kan det man ellers ikke kan og temmelig ulogisk handlingsmønster – som vi altså kender det fra denne type film.

Persongalleriet er der ikke så meget nyt ved – den smukke, den seje, den rige, den kloge, komikeren, osv. Det kan hurtigt blive en kilde til små-irritation – samtidig med det, er historien ikke den mest originale. Optrinet er set i mange afskygninger før og det er ret forudsigeligt.

Effekterne er til gengæld ganske vellykkede og Megalodon’en er da også noget af en mega-haj. Det er bare ikke helt nok til at redde filmen fra at være endnu en actionfilm med base på havet og med en haj i stor størrelse som hovedperson. Personerne er for stereotype og træder ikke rigtig igennem som værende troværdige – dermed bliver det altså en film, der er hyggelig at se med sin teenage-søn over en flok snacks, men deciderede jubelråb bliver det aldrig til.

Og slutningen er decideret langt ude!

KM