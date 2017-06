Det er altid rart, når en horrorfilm kan anslå mystikken og brede nysgerrigheden i seerne ud, fra første minut. *Shelley* formår at gøre det i bedste Polanski-stil og med små tankestrejf til Trier’s “Antichrist” (2009), er vi hurtigt igang med at få banket en sindsoprivende mystisk stemning op. Louise (spillet af den norske skønhed Ellen […]

Det er altid rart, når en horrorfilm kan anslå mystikken og brede nysgerrigheden i seerne ud, fra første minut. *Shelley* formår at gøre det i bedste Polanski-stil og med små tankestrejf til Trier’s “Antichrist” (2009), er vi hurtigt igang med at få banket en sindsoprivende mystisk stemning op.

Louise (spillet af den norske skønhed Ellen Dorrit Petersen) bor langt ude i skoven ved en sø med sin mand Kasper (Peter Christoffersen). De har hverken el eller rindende vand og lever simpelt, men er glade for det. Den rumænske Elena (Cosmina Stratan) skal bo ved dem som tjenestepige. Hendes mål er at tjene penge, så hun kan få en lejlighed til sig selv og sin søn, der venter hjemme i Rumænien. Louise og hendes bliver hurtigt gode venner – og da Louise ikke kan få børn, spørger hun Elena om hun vil bære hendes barn. Efter nogen betænkningstid siger hun ja. Det vil give hende penge nok til at kunne tage til Rumænien til søn meget tidligere end beregnet.

Efter insemnineringen begynder mystikken dog. Sære drømme, kramper og da de har besøg af et vennepar med et mindre barn, slår barnet Elena på maven, helt umotiveret, som hun drengen aner noget vi ander ikke ved.

Elena får det værre og værre og mener selv, at det er barnet der vil skade hende.

Instruktør Ali Abassi kan sin fortællerretorik. Han forstår at skabe uro ved seerne med små, men kraftfulde virkemidler. Han har set sine gyserfilm og han drysser let med de små uroskabende sekvenser, som gør at man bare bliver fanget. Samtidig er den utrolig godt fotograferet og det er klart, at et hus uden for al civilisation uden strøm, hvor man skal bruge petroleumslamper som lys, det er med til at give lidt ekstra pondus på uhygge-siden.

Man aner en konstant utryghed og derfor føles de halvanden time meget anspændt – jeg garanterer gåsehudsfaktor. Dialogen er henholdsvis på engelsk, dansk og svensk.

“Shelley” er en film du må og skal have, hvis du er til gysere, hvor selv en nyfødt kan virke uhyggelig. Det er en film du skal have, hvis du er til “Rosemary’s Baby”, “The Omen” og lignende klassikere. For denne film kan sit kram. Med flot og uhyggelig fotografering i et dysters landskab og skuespilpræstationer der er tårnhøje, føres du ud i et univers, hvor du ikke kan føle dig sikker. Filmen er en perle, den fanger 100% og hører til i genren, hvor før-nævnte film er kongerne.

Anmeldelsen her er blevet til via Blockbuster.dk

KM