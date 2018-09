På en privat rumstation er noget gået helt galt. Et firma, Energyne, har eksperimenteret med gen-editering, kunsten at blande gener fra forskellige dyr, for at fremavle den perfekte krigsmaskine. En redningskapsel eksploderer på vej mod Jorden med en forsker og tre prøver på stoffet. Prøver lander tre forskellige steder i USA og så begynder problemerne. […]

På en privat rumstation er noget gået helt galt. Et firma, Energyne, har eksperimenteret med gen-editering, kunsten at blande gener fra forskellige dyr, for at fremavle den perfekte krigsmaskine. En redningskapsel eksploderer på vej mod Jorden med en forsker og tre prøver på stoffet. Prøver lander tre forskellige steder i USA og så begynder problemerne.

Davis Okoye (Dwayne Johnson) er primatologen i en zoo, der bl..a er beboet af George, en stor albino-gorilla. Een af kapslerne med stoffet der gen-modificerer dyr, er landet ved zoo’en, og George, den hvide og venlige gorilla, har indåndet stoffet ved et uheld. George vokser hastigt og det samme gør en ulv og en alligator i den frie natur. Samtidig sætter firmaet bag et hold lejesoldater på opgaven at finde kapslerne der er styrtet ned. Davis har et særligt forhold George og han lover sin ven at finde en løsning. Det ser ud til at blive vanske

ligt for ham at overholde det…Han slår sig sammen med en af forskerne fra firmaet – den eneste der kan hjælpe med en modgift. Og det viser sig hun er den rene uskyld, da hun egentlig gik ind i projektet, for at finde en kur til sin døende bror. Jaja…

Og når Energyne udsender signaler, der får alle tre skabninger til at søge mod deres signal, der er i Chicago, kan det godt se ud som om der er store problemer.

Dwayne Johnson spiller som sædvanlig lidt akavet og overspillet – han er med til at få filmen ned på et teenage-niveau, men det er måske meningen med det hele. Energynes to ledere spilles af hhv. svenske, smukke Malin Akerman og overspillet/karikeres næsten, af Jake Lacy. I det hele taget er rollerne ret karikerede og virker stive i det. Som om de ikke helt tror på filmens historie. Og her er det lidt underligt at se Jeffrey Dean Morgan i en rolle, når man bare forbinder den mand med den ondskabsfulde Neagan fra “The Walking Dead”, 6. sæson.

Effekterne er som sædvanlig gode – der er intet i vejen der, udover de virker overdrevne – som Dwayne Johnsons overarme og heroiske blik.

“Rampage” tager sig selv ret højtideligt – men det burde den ikke. Det er egentlig bare en eventyrfilm, hvor forskellen mellem gode og onde er så klokkeklar og fremstilles så overdrevne, at man føler man næsten bliver talt ned til.

Filmen er baseret på et spil og om spillet er bedre end filmen, skal jeg ikke kunne sige.

Filmen er ikke decideret dårlig – man bør se den som det den er, nemlig højfrekvent action med små, skæve jokes ind i mellem. Kan man holde til det (og til Dwayne Johnson), så er det en ganske fin underholdning til en regnvejrsdag. Effekterne er i top, dyrene smadrer det de skal og det er egentlig meget fedt.

KM