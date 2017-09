Jeg skal love for der er lagt i ovenen til en omgang eventyrfilm med skurke, good-guys og monstre i eksotiske omgivelser. Hvis du regnede med en ny version af King Kong eller måske endda en fortsættelse, så tager du fejl. En ekspedition tager ud til den opdagede ø, Skull Island for at kortlægge øen. Den […]

Jeg skal love for der er lagt i ovenen til en omgang eventyrfilm med skurke, good-guys og monstre i eksotiske omgivelser.

Hvis du regnede med en ny version af King Kong eller måske endda en fortsættelse, så tager du fejl. En ekspedition tager ud til den opdagede ø, Skull Island for at kortlægge øen. Den eneste måde at komme derud på, er at flyve gennem det tætte uvejr der omringer øen. Så et hold bestående af soldater, forskere og andet godtfolk, drager afsted, gennemflyver uvejret og begynder at tæppebombe øen – den eneste måde de, som de siger, kan kortlægge undergrunden. Men deres ødelæggelser bliver hurtigt afbrudt, da Kong, ganske naturligt, ikke vil finde sig i, at de kommer og ødelægger idyllen. Samtlige helikoptere destrueres og de overlevende må kæmpe for at overleve den ufremkommelige natur og de sære væsener der bebor den.

Samuel L. Jackson spiller Preston Packard, den hævngerrige løjtnant, som ikke bare vil finde sig i at hans planer bliver ødelagt. Kong regerer på øen og han ser ham som den ultimative fjende. Spørgsmålet er, om de resterende forskere og soldater, når frem til øens nord-side, hvor de vil blive samlet op af et redningshold. For Kong er ikke det eneste store dyr – dybt nede i undergrunden lever der mægtige væsener, og hvis Kong bliver dræbt, vil de overtage øen og måske også resten af Jorden.

“Kong – Skull Island”, skal tages som det den er, nemlig en stor omgang effektfuld underholdning uden den store substans i hverken plot eller skuespil. Historien er tynd og man undrer sig flere gange over, at de bomber løs på en helt ny, grøn og uopdaget ø, for at kortlægge. Og man undrer sig flere gange i løbet af filmen over deres reaktioner og måde at agere på. Især er Samuel L. Jacksom som den ledende soldat der vil nedlægge Kong for enhver pris, massiv irriterende. Man sidder bare og venter på, at Kong får ram på ham. Jackson overspiller og hans rolle er så langt ude at det til tider virker pinligt. Den rigtige stjerne i filmen er uden tvivl Kong selv, der er gennemført til mindste detalje. Kong er også den eneste man rigtig får sympati med, da han virker til at være den eneste i filmen, der værdsætter øen.

Effekterne er som ventet helt i top – skuespillet og plottet kanp så meget i top. Men du skal sætte filmen på, for at få en ordentlig rutchebanetur, ikke i følesernes vold, men i en verden af uhyrer og storslåede kampe mellem dem. Flot, flot lavet!

Filmen er set i 3D BluRay-versionen på et 55″ TV og ligemeget hvor meget der snakkes om, at 3D er dødt, så er jeg stadig fortaler for, at visse film udgives på denne måde. Her gav det blot filmen en ekstra dimension og det var bestemt værd at ofre to timer på!

KM