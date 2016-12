Independence Day – Resurgence

Der er gået 20 år siden den vellavede og nytænkende sci-fi “Independence Day” udkom, hvor jeg tog til en propfyldt biograf i Odense, for at opleve den på et stort lærred i 1996. Den var flot, overdimensioneret og måske også lige lovlig patriotisk, da den trods alt var lavet en minimum 1 tysker. Nu er […]

Der er gået 20 år siden den vellavede og nytænkende sci-fi “Independence Day” udkom, hvor jeg tog til en propfyldt biograf i Odense, for at opleve den på et stort lærred i 1996. Den var flot, overdimensioneret og måske også lige lovlig patriotisk, da den trods alt var lavet en minimum 1 tysker.

Nu er der gået de mange år, hvor menneskene har taget de fremmedes teknologi til sig og udviklet sig til at være en verden uden krige mellem menneskene. Men de fremmede har også haft tid til at klargøre sig til en mod-angreb – og det kommer. Der er dog en anden livsform, der har holdt øje med det og som er på vej for at hjælpe. Men menneskets sind er ikke helt renset, for selvom vi nu lever i en krigs-fri verden, vælger (den kvindelige) præsident alligevel at nedskyde det ukendte der kommer imod dem. Det var dog en livsform, der ville advare. Så de fjendtlige aliens kommer altså – og de er mange og de er vrede. Og de kommer i et moderskib, der er mere end enormt. Faktisk fylder det hele Stillehavet.

Med den tysk-fødte Roland Emmerich tilbage ved roret, er man sikker på en masse action og overdrevede effekter. Man er desværre også sikker på en fuldstændig fantasiforladt dialog og overdrevent patriotisme for USA. Javel, hans film er ganske underholdende, men er som et plasticlegetøj fra BR – det mangler substans. Den originale “Independence Day” var nyskabende og skabte stor succes for Emmerich. Med denne fortsættelse, kører han ganske enkelt i samme spor. Der er intet nyt og det hele bliver et stort fyrværkeri af effekter og fuldstændig latterlig dialog, med de dumsmarte bemærkninger, som passede til Will Smith i 1996, men som her bare virker fordummende. Det hele er meget, meget forudsigeligt, både hvad angår dialog, karakterer og handling. Og det bliver ærlig talt en smule trættende i længden. Emmerich burde have set denne film, som værende en mulighed for at lave en fortsættelse, der var på kant med tiden; men istedet hænger han sig i fuldstændig samme stil som den første. Og det er en skam.

Nogle af de gamle figurer er med igen – og det fungerer ganske fint. Jeff Goldblum spiller igen David Levinson og han gør det som han plejer; Bill Pullmann er atter med, som den aldrenede daværende præsident.

Filmen blev set i 3D og jeg kan kun gentage, som jeg har gjort i andre anmeldelser der er set i 3D: bliv ved med det. At udsende film i 3D på BluRay, er en genistreg og har man det rette udstyr, kan det kun være en fantastisk oplevelse. Denne film står sig virkelig godt i formatet og lydsiden er ligeledes skarp. Scoret minder på mange to’er om det gamle og det er fair nok. Det er en god måde at vække minder om den “gamle” film frem. Men Emmerich burde have været mere på forkant med at tage filmens niveau en tand højere end at stile efter selvsamme stil som fra 1996. Det er simpelthen for trættende at kunne gennemskue plot, slutning og hvilken sætning der kommer nu.

KM