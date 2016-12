En norsk gyser med et cover som allerede der giver anelser om en fænomenal film med gode chancer for gåsehud? Ja, man skulle ikke tro det, men HUSET af Reinert Kiil blev hypet allerede da den gik i biograferne. Så det var længe ventet da den endelig udkom på DVD. Der er langt imellem de […]

En norsk gyser med et cover som allerede der giver anelser om en fænomenal film med gode chancer for gåsehud? Ja, man skulle ikke tro det, men HUSET af Reinert Kiil blev hypet allerede da den gik i biograferne. Så det var længe ventet da den endelig udkom på DVD. Der er langt imellem de rigtige uhyggelige spøgelsesfilm.

2. verdenskrig raser og i Norge’s ødemark indledes filmen med to tyske soldater, der oplever deres ven dø. Vi ved ikke hvorfor. Med dem er den norske soldat der dræbte deres ven og de tager ham med som fange. Der er sne og kulde og derfor bliver de lettede, da de midt i skoven finder et stort hus. Det er forladt, som om nogen lige er flygtet fra det, maden stadig varm, stearinlys brænder. Efter at have konstateret at huset er tomt, prøver de at få lidt søvn. Men huset er ikke helt almindeligt. Der er lyde, som kun forværres jo længere tid de er der, og de finder en sær bog med tegninger, uskrevne ting på både tysk og andre sprog.

Frygten begynder at tage over – og tingene er slet ikke som man skulle tro. Hverken som tilskuer eller som tysk soldat.

Filmen lever helt op til forventningerne - og det gør den bl.a. på grund af det sublime skuespil af de tyske skuespillere Mats Reinhard, der spiller den overordnede Kreiner og soldaten Fleiss, der spilles flot af Frederik von Lüttichau. Det er blændende godt og de virker utrolig stærke i deres roller.

Deres reaktioner er overbevisende og virker ægte. Musikken i baggrunden er lav, men ligger hele tiden og lurer og er med til at gøre det hele endnu mere intens. Sammen med en fantastisk god scenografi og fotografering, er HUSET simpelthen vanvittig uhyggelig fra start til slut. Man vil få et ganske andet syn på deja-vu efter at have set filmen til ende, og gang på gang overraskes man over udviklingen.

Jeg kunne godt savne at filmen var 10 min. længere og derved kom mere i berøring med exorcismen, som man præsenteres kortvarigt for, men ikke får yderligere at vide om. Dialogen er på tysk 90% af tiden, engelsk når de snakker med deres norske fange og kun i få scener tales der norsk – nemlig når vi ser den exorcisme, som ikke nævnes yderligere i filmen.

Isolationen og den tiltagende desperation er så nær, at den næsten smitter. Miljøet består af skov med kulde og sne samt huset – ikke andet. Der skal stærke kræfter til, for ikke at miste en seer en stund, men på intet tidspunkt føler man trang til at tjekke mobilen eller hente kaffe. Filmen er simpelthen så intens lavet, at man konstant forventer et chok, som ikke altid kommer som forventet, og samtidig er man nysgerrig efter en forklaring og en videreudvikling af den geniale fortælling.

HUSET er uden tvivl een af de mest uhyggelige film i år!

KM