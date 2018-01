Fear the walking dead (sæson 3)

Efter en vanvittig rutchetur med The Walking Dead sæson 7, kan man nu tilbringe tiden i samme tid, men et andet sted og med andre personer i en lidt anderledes historie i den zombiebefængte verden miljøet er sat i. Madison og hendes mand Travis samt teenagerne Nick og Alicia er nødsaget til at forlade hotellet […]

Efter en vanvittig rutchetur med The Walking Dead sæson 7, kan man nu tilbringe tiden i samme tid, men et andet sted og med andre personer i en lidt anderledes historie i den zombiebefængte verden miljøet er sat i.

Madison og hendes mand Travis samt teenagerne Nick og Alicia er nødsaget til at forlade hotellet de levede i sammen med de andre i sæson 2. De tages til fange af en militaristisk gruppe (som der er så mange af i verden nu) og atter skilles de ad. Madison og Nick ender på en farm langt ude i ødemarken. Og snart mødes de med Alicia. Tingene er dog ikke helt så problemløse, selvom sikkerheden og freden synes at være der. Vand er den store livseliksir og er dermed også problemet, da tørken er slem.

Samtidig er Ofelia blevet reddet af omkringboende indianere, der nu gerne vil have fingre i deres andel af vandet, som de på farmen råder over. Tingene løber som altid l

øbsk og snart er hele farmen splittet, med god hjælp fra en horde af flere tusinde levende døde og en familiefejde på farmen, der har store konsekvenser.

Ikke nok med det, så er Daniel, Ofelias far, ikke så langt derfra, i gang med at bestyre en hel mængde af det dyrebare vand ved en enorm dæmning.

Vi bliver ved med at følge de samme personer – Strand er der også og har en vigtig rolle i sammenhængen mellem familiemedlemmerne. For netop familiemedlemmerne er i midtpunkt her. Ikke kun Madison Clark og hendes børn, men også de skæbner vi ellers møder på deres vej. Og detbetyder vi også møder de nye personer, der får afgørende betydning for udfaldet af hele serien. Troy er blandt andre den vi kommer til at hade meget hurtigt, men serien kan altså mere end det – får snart ser man ham i et andet lys. Måske.

Sæson 3 starter godt ud – og der er lagt op til en, dog mindre vild zombierunde, end der er i The Walking Dead, men stadig fængende historie. Problemet er, at der, under deres ophold på farmen, er alt for meget snak. Kendetegnene for denne serie har hele tiden været, at menneskene er sat endnu mere i centrum og zombierne spiller en mindre vigtig rolle. Men jeg savnede flere steder i de første episoder af sæsonen, at der kom mere action ind og knap så meget snak og stillestående handling. Jeg skal dog love for, at det hele ændrer sig efterhånden som familiefejderne skrider frem. Og slutningen er igen med til at få dig til at ærgre dig over

ikke at kunne spole tiden frem og begynde direkte på 4. sæson.

Stilen er som den er: rå og hård og der er ikke meget smil eller latter. Menneskene er bemærkelsesværdigt hårde og afspejler den hårde verden som de nu lever i, rigtig godt. Det er folk der er vant til at se døden i øjnene og udover at slås med zombier, også må kæmpe mod tørke, interne stridigheder og så det faktum, at i en verden som denne, er der onde mennesker der vil have magt. Og det er bestemt ikke problemfrit. Mennesker er onde og igen og igen belyser filmskaberne godt, hvordan mennesker, selvom verdens ende er nær, stadig vil bekæmpe hinanden. (Det bør være det skjulte budskab, at vi altså bør opføre os ordentligt overfor hinanden.)

Med effektfulde sekvenser og blodige zombier (selvom der ikke er så mange som i den originale serie), så formåede sæson 3 alligevel at fange opmærksomheden hos undertegnede! Der er mange mindeværdige sekvenser og det holder 100%. Det er en serie du bør følge, mens du afventer sæson 8 af TWD. Hvert afsnit bliver bedre og bedre – se at få den anskaffet nu!

KM