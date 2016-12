Fear The Walking Dead (sæson 1)

I kølvandet af den umådelig populære zombie-serie “The Walking Dead”, kom der sidste år denne spin-off-serie, som foregår i Los Angeles og beskriver hvordan det hele startede. En rigtig god ide, da vi jo i TWD bliver kastet hovedkuls ind i den forfærdelige verden, som Rick vågner op til i første afsnit.

Her er vi med helt fra begyndelsen og det er med helt nye karakterer og alligevel kan man ane den røde tråd til hovedserien. Serien har uberettiget fået en del kritik på grund af mangel på zombier, alt for langtrukken handling, m.m.; men deri er jeg helt uenig. Det giver sig selv at en naturlig spin-off, der skal kunne forklare hvordan det hele startede, skal starte helt fra begyndelsen – dvs. inden al kaos i verden. Og for at vi kan få et indblik i de nye karakterer, er det nødvendig med en handling der hele tiden giver en minder om, hvad der venter de nye figurer. Og det synes jeg serien gør helt optimalt.

I begyndelsen, hvor sygdommen spreder sig og gør døde levende igen, er det meget i periferien, at det rent faktisk er det der sker. Og det fungerer saftsuseme! Langsomt men sikkert, fortæller historien os hvor det bevæger sig hen og jo længere vi kommer i sæsonen, jo mere zombieagtige og forrådnede er de døde. Vi kan jo ikke forlange halvrådne “walkers”, når de kun har været døde få dage.

Jeg er vild med serien og synes den gør det helt suverænt i fortællingen om den unge narkoman og hans familie, der må se en verden forfalde – uden at vide, at der i Atlanta, hvor “TWD” startede, allerede er sket skred i tingene. Vi ved, som seere, hvordan det hele vil ende – dermed ved vi mere end de karakterer der her prøver at se sig ud af det kommende helvede på jord.

Anbefales kraftigt, hvis du har fulgt med/følger med i den originale serie. Her er lillebroderen til “The Walking Dead” – og den bør du sgu’ se!

KM