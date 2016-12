En gammel Freddy Krueger…nånej, Robert Englund, spiller doktor Andover, der har opfundet en maskine, der kan kurere folk for deres fobier. Det fungerer ved, at de lægges i en kasse han har opfundet og under kontrollerede forhold, konfronteres de deres fobi. Noget går dog galt – patienterne får efterhånden svære tilbageflad. Tilbagefald der forværre hele tiden. […]

En gammel Freddy Krueger…nånej, Robert Englund, spiller doktor Andover, der har opfundet en maskine, der kan kurere folk for deres fobier. Det fungerer ved, at de lægges i en kasse han har opfundet og under kontrollerede forhold, konfronteres de deres fobi. Noget går dog galt – patienterne får efterhånden svære tilbageflad. Tilbagefald der forværre hele tiden. En skudepisode med en galning der åbnede ild på en cafe, er den tilbagevendende fobi/angst.

Måske er det derfor jeg har svært ved at blive fanget af filmen, for titlen lægger mere op til den interessante tanke, at folk med FORSKELLIGE fobi’er skulle kureres. Det havde måske fænget mere. For desværre er det svært at blive fanget af filmen og dens plot, selvom den da til tider har nogle ganske uhyggelige scener. Der er bare for langt mellem dem.

Det meste af filmen er mørke og irriterende blink fra belysningen. Korte forvirrede klip, der gør det hele mere irriterende end interessant.

Coey Taylor fra Slipknot spiller Bauer, men det hjælper desværre heller ikke på helheden, da “Fear Clinic” gerne vil så meget, men ikke når det den vil.

KM