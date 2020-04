Doctor Sleep

Da “The Shining” udkom i 1980 blev den en kæmpe succes – med rette. Kubricks mesterværk er en sand ener og holder hele vejen igennem. Så det var lidt af en overraskelse, at der skulle komme en fortsættelse. Ikke desto mindre, så er den her nu på DVD/BluRay, baseret på Stephen Kings egen fortsættelse, der […]

: Lidt for lang

Kubricks mesterværk er en sand ener og holder hele vejen igennem. Så det var lidt af en overraskelse, at der skulle komme en fortsættelse. Ikke desto mindre, så er den her nu på DVD/BluRay, baseret på Stephen Kings egen fortsættelse, der udkom i 2013.

Mike Flanagan er manden på instruktørstolen og som den voksne Danny Torrance, der kæmper med minder om sin voldelige far, ser vi Ewan McGregor, der er i topform. Flanagan står bag den fantastiske serie på Netflix “The Haunting of Hill House” så det er ikke værst.

Den nu voksne Danny kæmper med de grimmer minder fra sin far og levede efter oplevelserne på Overlook alene med sin mor. Han så stadig syner og det resulterede bl.a. i flere fæle gensyn med kvinden i badekarret fra hotellet. Heldigvis får han hjælp til at få begravet de grumme spøgelser der jævnligt hjemsøgte ham. Danny får kontakt med den 12-årige Abra (Kyliegh Curran, der har sin utrolig flotte premiere i en film). Abra “shiner” også.

Vi møder også The Knot, en gruppe af ghouls, der med den karismatiske og utrolig smukke Rose The Hat (den evig smukke svensker Rebecca Ferguson), iført ægte Babadook-hat og forføriske øjne, opsøger, torturerer og dræber børn med det formål at få deres livskraft.

Danny flytter til en afsidesliggende New Hampshire-landsby, hvor han får venner og arbejde – han lever en stille tilværelse, men tingene forandrer sig hurtigt, i mødet med Abra. Og den djævelske Rose The Hat.

Flanagan gør et stort nummer ud af at bygge bro mellem klassikeren fra 1980 og denne fortsættelse. Det gør han bl.a. ved at bruge originalt musik og kameravinkler/scener, der minder om dem fra den gamle film. Og det er utrolig flot sat sammen.Derved føles det som om man kastes tilbage i universet fra filmen af Kubrick. Godt arbejde.

Filmen er klart opdelt i skurke og helte på en anden måde end den gamle film – der er brugt CGI til en del scener med gruppen anført af Rose. Men det gør ikke rigtig nogen skade. For virkemidlet er i top og man drages af den gode historie og de karakterer, som man ikke kan andet end holde af fra starten. Der er nogle meget fængende og flotte scener som sammen med hints fra det originale score er med til at gøre “Doctor Sleep” til en rigtig god fortsættelse. En opgave jeg ellers godt kunne se kunne fejle grumt. Denne fejler dog ikke.

Udgivelsen indeholder foruden ekstra materiale, også Directors Cut-versionen!

KM