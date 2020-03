Den unge elitesvømmer Haley (ja, det kommer til at være ret afgørende senere i filmen, sjovt nok) bliver fanget i en kategori 5-storm, da hun vil redde sin far ud fra et ellers evakueret og øde område i Florida, der er total oversvømmet i stormen. I området ser vi hurtigt et skilt med “Alligators” og […]

Den unge elitesvømmer Haley (ja, det kommer til at være ret afgørende senere i filmen, sjovt nok) bliver fanget i en kategori 5-storm, da hun vil redde sin far ud fra et ellers evakueret og øde område i Florida, der er total oversvømmet i stormen. I området ser vi hurtigt et skilt med “Alligators” og det er selvsagt, at disse alligatorer bliver et stort problem for vores hovedperson og dennes far. For i huset hvor faderen bor, er kælderen ved at være oversvømmet og han er hårdt såret – samtidig med alt dette, så er der efterhånden ved at være fyldt op med alligatorer i området og et par stykker har da også fundet vej ind i huset.

Af alle film i 2019, var dette een af Quentin Tarantinos yndlingsfilm. Måske fordi den er så sleazy og egentlig temmelig forudsigelig. Hvis du har set de ganske forfærdelige “Sharknado”-film, så skal du forestille dig en sådan type film – konstant regnvejr og modgang for vores hovedpersoner – til gengæld er effekterne virkelig gode og skuespillet ligesådan. Instruktøren Alexandre Aja står bag ganske fede film som “Haute Tension” (2003), “The Hills Have Eyes” (2006) og har produceret flere udmærkede film i genren (han har bl.a. produceret et remake af den klassiske og berygtede “Maniac” som originalt blev instrueret af William Lustig i 1980). Man kunne fristes til at tro at dette var hans homage til de kiksede katastrofe-film, hvor dyr bliver trukket ind som bad guys.

Resultatet er ihverfald, at det er en ganske hæderlig sag til en hyggeaften – effekterne er ganske sikre og historien (omend banal) holder da ihverfald kadencen for genren. Den er virkelig forudsigelig og måske irriterende, til tider – men det er trods alt bare en sleasy lille film med nogle ganske seje dyr involveret.

