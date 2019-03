Castle Rock – sæson 1

En serie af både Stephen King OG J.J. Abrams? Det kan da KUN blive godt, tænkte jeg, da jeg fik BluRay’en her i postkassen.

Serien er en thriller-serie, mere end decideret horror, og er sat i King’s fiktive miljø i byen Castle Rock. Allerede i introen ser man hentydninger til Kings andre mesterværker – i en række korte klip af skrevne sider, vises ord som “Redrum”, “Cujo”, osv.

I hovedrollen, eller nærmere i een af hovedrollerne, ser vi sørme Bill Skarsgård, som vi jo sidst mødte som Pennywise i den formidable rutchetur af gen-filmatisering af “It”. Også Sissy Spacek, som du måske husker som “Carrie” fra filmen fra 1976, har en rolle.

En dreng forsvinder og er sporløst forsvundet og dukker op igen efter 11 dage i isnende vinterkulde. Og så starter mystikken ellers – det involverer det nok så kendte fængsel (for King-læsere) Shawshank Fængsel og en hel del referencer til King’s mesterværker. Det ville være megaspoiler at begynde at dykke for meget ind i historien, som dybest set er en meget mystisk affære, med noget der i sidste ende kommer til at minde om Netflix’s “Stranger Things”. For tro mig, du skal følge med fra første afsnit, hvis du skal holde hoved og hale i denne serie. Der er både ægte King-dramatik med figurvalg som man kan kende fra universerne, men også det faktum, at byen Castle Rock, som der tit hentydes til i andre af Kings bøger og filmatiseringer af bøger, er knudepunktet for parallelle universer – noget der bliver meget nervepirrende og giver mere mening længere henne i seriens afsnit.

Serien ER nervepirrende og spændende, men ind i mellem går det meget langsomt og det er her man skal holde opmærksomheden, selvom det kan være en udfordring, når det sker.

Hold dig godt vågen, vær openminded og vær klar til at blive overrasket. Sæson 1 er ude på BluRay nu. Jeg glæder mig til at se sæson 2, som måske giver lidt mere energi til.

Kristian