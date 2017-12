Ash vs. Evil Dead (sæson 2)

Endelig kom den – sæson 2 af een af de mest gakkede, blodige og sindssyge serier der længe er lavet. Faktisk, så er noget lignende ikke set siden Evil Dead-triologien kom frem og blev udviklet til det den er blevet, efter den ultra-blodige og uhyggelige Evil Dead fra 1982.

Sæsonen begynder hvor sæson 1 slap. Ruby (Lucy Lawless) har Necronomicon – og bliver jagtet af dæmoner der vil have bogen. Ash (evig geniale Bruce Campbell) fester så det siger spar to i Jacksonville og er lige ved at score en mor og hendes datter, da virkeligheden atter ændres. Dæmonerne overtager og festen er hurtig slut.

Trekløveret Ash, Pablo (Ray Santiago) og Kelly (Dana DeLorenzo), må skynde sig til hjembyen i Michigan for at klare ærterne. Og så kører splatter-toget igen og endestationen kommer først efter 10 blodige og vanvittige episoder. For kan Ash og vennerne få bogen ødelagt og modstå den onde dæmon Baal, der kan trække i andre menneskers hud for at skjule sig? Får de dræbt Ruby’s “børn” inden alt går galt?

Spørgsmålet er også, om serien kan holde det høje tempo gennem endnu en sæson. I første afsnit var jeg ikke i tvivl om at den kunne. Senere kom jeg i tvivl. Kunne det virkelig passe, at jeg var begyndt at blive en lille smule træt af det univers? Jeg må med skam melde, at NEJ, jeg blev bestemt ikke træt af det. For det hele er fyldt med nye indtryk, påfund og endnu mere blod. Hvert afsnit starter hurtigt og lige på, og inden titel-teksten kommer på, ender det hver gang med noget blodigt, efterfulgt af blodrød skærm med titlen – det er så herligt lavet og så vanvittigt fundet på, at man ikke kan gøre andet end at elske det.

I et afsnit får producenterne endda os til at betvivle rigtigheden af alt det der er sket. For Ash finder sig selv på en galeanstalt, hvor hans psykiater prøver at overbevise ham om, at alt det han har oplevet ikke er virkeligt. Han er en morder, en galning og hans har tilbragt det meste af sit liv indlagt der, siden det der skete i hytten i 1982. Ash møder denne vej også alter ego i form af en rapkæftet hånd-dukke der skal forestille ham selv, komplet med motorsav og blå skjorter. Pludselig har vi ikke kun Ash og hans fantastisk one-liners, men også hans dukke, der kan fyre lige så mange af. Det er simpelthen så morsomt og blodigt på samme tid.

Vi møder endda Ash’s far, som viser sig at være en endnu værre pige-charmør end sin søn. Og de har et anstrengt forhold, der viser sig at ende ret brat.

Vi er ude i, at der ikke er et afsnit der falder igennem – for hvert afsnit varer kun ca. 25 min. og det er meget passende for serien, der har et afsindigt højt tempo hele tiden.

Ash/Bruce Campbell er i top-form – han er som han skal være og som vi elsker ham. Den figur, som han fik til “Evil Dead” (1982) var seriøs og skulle gennem en masse skrækkeligt, men endte med at være den kække og klodsede Ash (“Evil Dead 2” fra 1987), og figuren udviklede sig yderligere i “Army of Darkness” fra 1992. Bruce Campbell er den perfekte mand til rollen og jeg forstår godt, hvor Raimi har taget figuren op igen og skabt dette fantastiske univers, hvor Ash kan boltre sig, komplet med motorsav og den originale bil. (Faktisk var det Sam Raimi’s bil de brugte til Evil Dead-filmene).

Serien er et must-have og bør stå ved siden af de tre Evil Dead-film (og også gerne ved siden af remaken) – for denne serie er mere end genial. Man kan IKKE blive træt af Bruce Campbell, der hele tiden træder over grænsen for hvad man kan tillade sig og hvad man havde forventet. Og hans makkere holder sig endnu bedre i denne sæson, hvor deres figurer viser sig meget mere som hans venner.

Få fingre i dette mesterværk. Der er ikke så meget andet at sige til det! Man kan endda vælge at se hvert afsnit med kommentarer fra skuespillere og lign. Altså, en grund til at starte forfra, når du har været igennem alle afsnit.

Jeg ser fem til 3. sæson!

“Glory, Gory, Hallelujah!”

KM