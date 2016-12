Ash vs. Evil Dead (sæson 1)

: Hopper nogle gange over i et andet univers.

Kan du huske den originale “The Evil dead” fra 1981? Den der, hvor det hele bare gik op i en højere enhed, den hvor man virkelig forstod hvad “splatterfilm” betød? Den film var en milepæl indenfor genren, lavet på et minimalt budget, støttet af penge fra bl.a. den lokale tandlæge og optaget delvis i Sam Raimi’s forældres garage. År efter kom 2′eren (1987), som egentlig bare var en anden udgave af etteren, med knap så meget vold, mere humor og et tegnefilms-univers. Så kom den længe ventede nr. 3, “Army Of Darkness” (1991), som bare var en ren eventyrfilm med masser af den efterhånden velkendte sorte humor. Men ikke noget splatter.

Nu er den længeventede serie så endelig ude på DVD – 10 episoder fordelt på 2 disks.

Der er gået 30 år og Ash er lige kikset – arbejder i et supermarked og bor i en trailerpark. Han fortrænger alt det der skete, men det kan være svært. På hans job er også mexicaneren Pablo og den smukke Kelly. De ender hurtigt i en række bizarre eventyr, der fører dem til den berømte hytte i skoven, hvor den legendariske etter udspillede sig. Men dertil er vejen lang og verden er stadig plaget af de dæmoner Ash slap fri i 1981. Noget skal der ske med Necronomicon.

Serien er en hyldest til den fantastiske film fra 1981. Og det betyder den har den sjæl og nerve, som den film havde. Tilsat et twist af moderne effekter (og alligevel også mekaniske effekter, som i den gamle film), er der dermed lagt op til ægte splatter-eventyr med den humor man kender fra universet. Ash er stadig selvfed, ude af trit med virkeligheden og har stadig sin motorsav, der kan kobles på den venstre arm, hvor hans hånd engang sad. Tilbage er også de fede one-liners, som han fyrer af og som man som fan af universet elsker.

Serien er en sand oplevelser for sanserne, både de visuelle effekter, som lydsiden er optimal. Det er især skønt at se, at producerne ikke kun bruger CGI-effekter, men også har valgt at bruge de gamle metoder med masker og make-up-artists. Alt andet ville også være blasfemi mod Ash og hans verden. Så det betyder også, at man er tilbage i den rigtige fornemmelse, som man havde da man så filmen. Fotograferingen, lyd-effekterne, mv., er som den skal være, de skæve vinkler, de hurtige zoom’s. Skønt.

Jeg kan ane en smule Tarantino ind i mellem og det ved jeg ikke hvordan jeg skal forholde mig til. Egentlig er jeg vild med den stil, men den passer ligesom ikke rigtig ind i Evil Dead-universet. Eller også er det Tarantino, der har siddet og luret stilen af fra Raimi i de gamle film? Derfor er der steder, hvor det bliver….ja, det kan lyde sært, men bliver for meget. Efterhånden som afsnittene ruller over din flade skærm, er der stunder hvor det hele minder mere om “The Walking Dead” end om Evil Dead. Så grænsen er hårfin for hvordan dæmonerne præsenteres og dræbes. Ind i mellem trækkes det hele lidt for meget i langdrag, så nogle episoder er bestemt bedre end andre. Jeg ser også lidt af “From Dusk till Dawn” ind i mellem. Ikke en ringe film, bestemt ikke; men jeg er af den gamle skole, der vil have dette skal være som det plejer. Jeg så også en smule af de gamle italienske “Demon’s”-film af Lamberto Bava. Men skønt at se, at serien er lavet af personer der er fans af filmen fra 1981 og som kan se mulighederne – de tør lege og vil gerne bruge alle kneb for at underholde. Og de tør bruge effekterne.

Det skal dog ikke afholde mig fra at hylde serien her – for det er nyskabende (og alligevel ikke) og der lægges ikke fingre imellem. Selvom den er lavet til TV, så bliver der brugt littervis af teaterblod og afskårne lemmer. Og jeg er vild med Ash’s one-liners. Der er mulighed for at se hvert afsnit med kommentarspor af skuespillere, instruktør eller Sam Raimi himself, ligesom der er et spændende kapitel med ekstra materiale. Få fat i serien på DVD og….”Let’s boogie!”

“Groovy!”

KM