Annabelle 2: Creation

I 2014 kom “Annabelle” som en spin-off til den fantastiske “The Conjuring”, hvori dukken indgår. Filmen var en succes og djævelsk uhyggelig. Nu følger så pre-quel’en, hvori vi oplever hvordan dukken skabes, forhistorien. Og det er tit mere interessant end en egentlig fortsættelse.

Hr og fru Mullins bor langt ude på landet i et stort hus. Hr. Mullins laver sine eftertragtede håndlavede dukker. De har en lille datter, Bee (Annabelle), som de mister i en ulykke.

12 år efter indfinder der sig en flok piger fra et børnehjem i huset sammen med en nonne (!), søster Charlotte. De skal bo der, hvor sorgen tynger sig over hele det engang ellers så festlige hus. Mr. Mullins er tavs og hård, hans kone ser man kun skyggen af, da hun er sengeliggende. Huset er stort og med mange ærelser. Det ene værelse er den afdøde datters og der er der ingen adgang. De to bedste veninder Janice og Linda, trodser forbudet. Og dukken viser sig snart for den ene, snart den anden. Tingene begynder at være mere og mere sære i huset og det er tydeligt, at noget er vakt til live. Og det er ikke noget godt. Janice er syg af polio og gangbesværet, og svagheden lader til at være det helt rigtige, for det væsen der er i huset. For nu får man sandheden at vide om dukken Annabelle og hvordan det hele begyndte!

Filmen varer næsten to timer, men det føles ikke sådan – der lægges godt ud med introduktionen af pigerne og deres opdagelser i huset. Det er lavet efter alle kunstens regler og man ved hvorfor James Wan er producer: fordi han kan sit kram. I de uhyggelige sekvenser bygges der vanen tro op på bedste “Conjuring”-stil, nemlig uden musik, men med en stille rumlen – og DET virker når man ser den i sourround og giver lige den tand ekstra der skal til. I det hele taget er der mange ting, der gør at man kan flette historierne sammen – der er ting der minder om netop “The Conjuring” og den originale Annabelle-film. De skingre, nærmest skrig, fra trompeterne som i “Conjuring” er stadig skræmmende – man ved hvordan det bliver, men får alligevel et herligt gys.

Pigerne spiller fremragende og sammen med en uhyggelig lækker fotografering, brug af skygger og miljøet i huset, der bygger på de klassiske spøgelsesfilm, er der vitterligt lagt op til noget spooky – og netop derfor er jeg så stor fan af både “Conjuring” og “Annabelle”. Conjuring så jeg til en presseforevisning i et gammel, øde hus lidt udenfor Stockholm – det var en ganske særlig oplevelse, så derfor er filmen noget særlig for undertegnede.

Kan denne prequel så leve op til forventningerne? Både og. Svagheden består i, at man får en manifestation af væsenet – der er både hugtænder og kløer og det gør det hele lidt for “monster-agtig”, selvom det er en dæmon. Det virker stadig bedre med det man ikke ser. Men hold ud, for der er ikke mange af de scener, hvor dæmonen ses fysisk. Desværre kan man mærke gyset dale lidt, når man ser det. Ikke fordi det ikke er uhyggeligt – det gør det bare for uvirkeligt.

Jeg skal da ellers lige love for, at resten er uhyggeligt – og slutningen, som slet ikke ER slutningen fortsætter bare og får kædet den første “Annabelle”-film perfekt sammen med denne. Så du kan sådan set skifte DVD’en til den første film lige efter og vil så vide hvad der skete lige inden. Læg mærke til dukken, som pigen får, som er en replika af den originale Raggedy Ann-dukke, som er den “ægte” Annabelle. Filmen bruger blot en anden type dukke, der er mere uhyggelig. Den rigtige dukke er låst inde i en glasmontre i Warren’s hus. (Og hvis du ikke ved hvem Ed og Lorraine Warren er, bør du se de film der er nævnt i anmeldelsen her) Desuden – en lille ting mere: bliv hængende ved credits, så får du en bonus mere.

“Annabelle 2: Creation” er en fremragende gyser der skal stå i din samling. Hele stemningen fra universet er med og der er flere små hints til hele “Conjuring” og “Annabelle”-universet. Den udkommer som enkelt-film på BluRay eller DVD, men også som en dobbeltpack med den føste film og jeg anbefaler dig ikke at tøve. Dette er lavet til gyser-folket!!

