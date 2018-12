American Horror Story: CULT (sæson 7)

Hver gang der bliver frigjort en ny sæson af denne sære serie, skal man være forberedt på at blive overrasket. Den første sæson, som er en uhyggelig spøgelseshistorie, ligner stadig ikke nogen af de andre sæsoner. Der har været gode og meget dårlige sæsoner af serien. Man skal ihvertfald forberede sig på, at den kræver opmærksomhed og man skal følge godt med. Give det en chance.

“CULT” er titlen på sæson 7, der nu er ude. Og det har intet med en usund energidrik at gøre.

Evan Peters og Sarah Paulson er de tilbagevendende skuespillere, der atter gør det fabelagtigt godt. Paulson spiller Ally, der er lesbisk og bor med sin kæreste og deres søn. Sammen driver de en populær restaurant. Ally har dog en skrækkelig angst for bl.a. klovne (ses der en reference til tidligere sæson?). Første afsnit sætter også præmissen for hele sæson 7, nemlig politik. Altså er der intet overnaturligt i denne omgang. Valgnatten er igang og det viser sig at Trump er den endelige vinder, som vi alle ved. Fortvivlelsen er stor hos Ally og hendes familie. Samtidig fester andre.

Vi møder Kai Anderson (Evan Peters(, der er en manipulator ud over alle grænser og en evig Trump-støtte. Narcisist og psykopat er han også. Og disse egenskaber gør, at han langsomt oparbejder en kult, der har helt specifikke formål. Bl.a. henvises der stærkt til Manson-mordene og der genskabes en mordscene, nemlig mordet på Sharon Tate. Det er stærkt skuespil og man forbløffes konstant over seriens udvikling. Hvor jeg havde lidt svært ved at komme videre efter episode 1, må jeg sige, at den langsom fik kløerne i mig. Der er simpelthen så mange ting man gerne vil have besvaret gennem seriens afsnit. Og man må forberede sig på det ene plot-twist efter det andet, som gør, at “point-of-no-return” optræder mange gange. I sidste ende viste det sig, at denne sæson ikke alene var en af de mest aktuelle og politisk provokerende, men også et af de mest spændende (ikke så uhyggelige) og måske endda realistiske af dem alle. Grav dybere i seriens afsnit og man vil nok kunne aflæse mere end godt er. Plottet fremstilles tilpas ægte og man får en klarhed over personerne, som er med til at gøre dem interessante og man får dermed lyst til at vide mere, holde med dem, hade dem, følge dem. Det er lykkes til top-karakter.

Det er syret og det er måske slet ikke så langt fra virkeligheden som man skulle tro. Desværre. For manipulation og fordrejning samt ravruskende uretfærdighed er desværre en del af verden i dag – og der kommer AHS ind og viser sandhedens grumme ansigt. Det kan give noget at tænke over. Sammen med det plot og det helt fabelagtige skuespil, så må denne sæson alligevel ende med at blive et af de bedre, mest gennemtænkte og fængende af dem alle, selvom sæson 1 stadig er den bedste/uhyggeligste.

KM