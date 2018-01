Alien 1-6 (boxset)

Det er altid lækkert, når man kan udskifte enkelte film på DVD, med et smukt indbundet boxset i den mindre BluRay-version. Rigtig lækkert bliver det så, når indholdet er essentielt og noget af det fedeste indenfor sci-fi-horror – i dette tilfælde selvfølgelig Alien-filmene. Her får du 6 Alien-rutscheture serveret i en lækker box, der indeholder: […]

Det er altid lækkert, når man kan udskifte enkelte film på DVD, med et smukt indbundet boxset i den mindre BluRay-version. Rigtig lækkert bliver det så, når indholdet er essentielt og noget af det fedeste indenfor sci-fi-horror – i dette tilfælde selvfølgelig Alien-filmene.

Her får du 6 Alien-rutscheture serveret i en lækker box, der indeholder:

Alien (1979) – Ridley Scott’s mesterværk fra 1979. Behøver ingen nærmere forklaring. Enhver filmnørd kender historien om Nostromo og Sigourney Weaver som den handlekraftige kvinde. Kendt af alle, især for den trykkede stemning og “mave-scenen” med en blødende og åben John Hurt.

Aliens (1986) – James Cameron’s mindre lækre efterfølger, hvor sci-fi-horror er udskiftet med latterlige smart-ass-bemærkninger, miliær personel med usympatiske karakterer og rene action-sekvenser, der sætter den ellers dystre stemning væk, for at få noget Hollywood-action ind i biledet igen. Ikke så godt, Cameron!

Alien 3 (1992) – David Fincher gjorde det fantastisk med “Seven” og gør det faktisk udemærket med denne 3. del, hvor Ripley styrter end på en planet med fanger i et stort fængsel og hun finder ud af hun er bærer af en ny Alien.

Alien Ressurection (1997) – Jean-Pierre Jeunet, der bl.a. gav os “Delikatessen” i 1991, gør sit bedste for at fortsætte hypen med filmene i denne version, som foregår 200 år efter Ripleys død. Det amerikanske militær vil bruge Alien-racen til militære formål.

Prometh eus (2012) – revival… Ridley Scott er tilbage med sit oprindelige univers og forsøger på bedste vis at genskabe stemningen fra 1979. Der er fundet DNA fra racen, der ellers er frygtet, og i rumskibet Prometheus rejser en gruppe forskere ud for at finde menneskehedens oprindelse.

Alien – Covenant (2017) – og atter Scott i stolen, med denne direkte fortsættelse til “Prometheus”, som handler om crew’et fra rumskibet Covenant, der tror de har fundet paradis på en fjern planet – sandheden er dog en helt anden.

Det kan næsten ikke blive bedre, hvis man ellers ser bort fra flop som f.eks. “Aliens” af James Cameron. At have alle disse helt specielle film, der tilsammen udgør filmhistorie indenfor genren og med hele tre film af Ridley Scott, er der slet ingen tvivl: stærkt steel-boxset, som bør være i en enhver sand filmfreaks reol.

