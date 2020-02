En science fiction-film med den altid blændende Brad Pitt i hovedrollen og hvor også Tommy Lee Jones er på rollelisten…det kan da umuligt gå galt. Eller kan det? Roy McBride (Brad Pitt) er en anerkendt astronaut, som tilbydes at rejse mod Saturn, hvor hans far i sin tid forsvandt under en ekspedition. Han skal finde […]

En science fiction-film med den altid blændende Brad Pitt i hovedrollen og hvor også Tommy Lee Jones er på rollelisten…det kan da umuligt gå galt. Eller kan det?

Roy McBride (Brad Pitt) er en anerkendt astronaut, som tilbydes at rejse mod Saturn, hvor hans far i sin tid forsvandt under en ekspedition. Han skal finde sandheden og forhindre menneskehedens udslettelse – og i samme ånd blive klogere på om de rer andre væsener i universet end mennesket.

Det lyder jo som om der er lagt op til alletiders rumfilm – og jeg havde håbet der var antydninger til, at det blev en ny slags “Interstellar” (2014). Der er dog også nogle flotte, episke og langsomme scener i rummet – og månebil-jagten på Månen er dejlig skruet sammen med effektfulde og realistiske scener. Der er, især i begyndelsen af filmen, nogle visuelt imponerende scener, som nok skal få forventningerne til resten af den to timer lange film op. Desværre er det som om den taber pusten undervejs. Der bliver længere mellem de store scener og der kommer i stedet en masse snak, som ikke altid passer ind i kontekst, hvor der i stedet burde være mere action.

Det er lidt synd, for visuelt fremtræder filmen utrolig flot – og lydsiden gør sit, for at underbygge de flotte billeder. Men som helhed fungerer det ikke som det måske er forhåbningen. Filme n VIL gerne være en ny episk rumfilm som før-nævnte, men det kommer den aldrig op på siden af. Kun glimtvis ser man potientialet til det, når der er flotte scener fra rummet, kædet sammen med effektfulde actionscener. Der er, som nævnt, bare for langt i mellem dem og man bliver en smule træt. Forløsningen til sidst er ikke som forventet og kan desværre ikke redde filmen som helhed.

Brad Pitt skuffer ikke, det gør han nu aldrig. Men “Ad Astra” er ikke hvad jeg havde forventet og håbet på. Den er simpelthen for langtrukken.

KM