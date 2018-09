Forestil dig en verden, hvor du skal være 100% stille for at overleve. Lyd dræber – i form af skabninger, der reagerer på lyd. Og dræber. “A Quiet Place” starter ud med total stilhed – en familie er på jagt i et øde apotek. De er stille og vi ser hurtigt, at byen de befinder […]

Forestil dig en verden, hvor du skal være 100% stille for at overleve. Lyd dræber – i form af skabninger, der reagerer på lyd. Og dræber.

“A Quiet Place” starter ud med total stilhed – en familie er på jagt i et øde apotek. De er stille og vi ser hurtigt, at byen de befinder sig i, er øde og forladt og mest af alt ligner noget fra “The Walking Dead”. De lister afsted på bare tæer gennem landskabet og snart sker det uventede. Det mindste barn har et legetøj, der laver en høj lyd og inden de kan nå at reagerer, er barnet blevet taget af et hurtigt væsen, som man ikke når at se meget af.

Et år er gået og familien er splittet – mor og far og de to børn, hvoraf pigen er døv og har høreapparat, gør hvad de kan for at overleve. Og leve med det der skete for det mindste barn. Og samtidig erfarer vi, at moderen er gravid. De bor ude på landet, husets kælder er deres base og der er opsat kameraer overalt. Og væsnerne ved vi ikke meget om. Og det er her filmen virkelig forstår at sætte rammen for det virkelige gys, nemlig uvidenheden om verden, som den ser ud i filmen, som er sat til året 2020. Hvor kommer væsnerne fra, hvad er de? Vi får på intet tidspunkt noget at vide om verden udenfor og det virker ægte, frygtindgydende og meget, meget klaustrofobisk.

“A Quiet Place” formår at have indtil flere “point-of-no-return” på samme tid. Den skaber en uhyggelig og meget tæt og intensiv atmosfære, især når filmen er spredt. Den sætter flere gange seerne op til hvad der venter. Se blot en detalje som et søm, der stikker op fra det ene trappetrin, efter moderen uforvarende er kommet til at sætte denne fælde. Som seer er man helt ude at bide negle flere gange og det er sjældent en film har denne virkning. Her er det 100% nervepirrende, flere gange på samme tid. Og stilheden gør det blot endnu mere skræmmende. Rent filmisk får man simpelthen er chock, når der sker noget uventet, da der ikke er fyldt med lyde. Rent historiemæssigt er det fornyende og en helt anderledes måde at skrue en fortælling sammen på. Dette er virkelig et mesterværk.

Skuespillet er helt i top. Filmen er instrueret af John Krasinski, der spiller faderen, der bare vil holde sammen på familien og er splittet med datteren, der tager skylden for lillebroderens død. Moderen spilles helt i top af Emily Blunt (som også i virkeligheden er gift med John Krasinski). De to børn gør det fremragende – og deres tegnsprog, som er det der bruges i 95% af filmen, får os som tilskuere til at tro på det hele. Der er så mange intensive og lydløse scener i denne film. Ret fantastisk lavet! Læg mærke til stilheden og hvad der gemmer sig i stilheden. Lyd-designet på filmen er gennemtænkt.

Hele miljøet er sat ude på landet mellem majsmarker, siloer og det store hus de bor i. Og det hele holder 100%. Jeg kan ikke få armene ned over denne film, som jeg satte på uden at have forhåndskendskab til hvad det gik ud på.

Sørg for at se denne film – det er et mesterværk, der fortjener at blive set af enhver der er vild med horror, thriller, sci-fi og nervepirrende stilhed.