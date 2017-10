A Cure For Wellness

Gore Verbinski – det er manden der står bag successer som “Pirates Of The Carribean”-filmene og den første amerikanske filmatisering af “The Ring”. Allerede her burde din interesse være vakt. Manden kan sit kram og her får du chancen for at opleve en film, som ikke er lig nogen andre han har lavet. Og samtidig […]

Gore Verbinski – det er manden der står bag successer som “Pirates Of The Carribean”-filmene og den første amerikanske filmatisering af “The Ring”. Allerede her burde din interesse være vakt. Manden kan sit kram og her får du chancen for at opleve en film, som ikke er lig nogen andre han har lavet. Og samtidig er det værd at nævne, at han har Bojan Bazelli med som fotograf, manden der også har deltaget i førnævnte produktioner. Her viser han virkelig sit værd.

Filmen fortæller historien om den unge mand, Lockhart, der sendes til et stort wellness-slot i de schweiziske alper, hvor han skal hentes firmaets direktør, mr. Pembroke. Det er dog ikke en opgave der er så nem som den lyder. Stedet er stort, ældgammelt og patienterne der, samt personalet, opfører sig meget anderledes end man kunne forvente. Der hænger en tyk sky af mystik over det smukke, gamle kursted – og det er en stemning der smitter af på dig der ser filmen. Samtidig gør musikken sit til at give dig det sidste pift af en helt igennem speciel atmosfære. En stille, men fængende “Rosemary’s Baby”-agtig melodi, der passer perfekt ind i de utrolig flotte rammer, der lægger scenografien for filmen. (Den er optaget på Castle Hohenzollern i Tyskland, men foregår altså filmisk i Schweitz).

Filmen formår at lægge det ene mystiske link ind efter det andet, som er med til at den er svær at slippe. Den er til tider langsomt og flyder afsted på mystikken – det gør man skal følge godt med for at holde fokus på hvad den egentlig gerne vil fortælle.

Der er nogle helt utrolige scener, både fotografisk, men også teknisk imponerende, som når der sker et biluheld, hvor de kører en stakkel hjort ned, på vej retur fra kurstedet. Der er kræset for alle detaljer – og der lægges mange forhindringer for Lockhart, som gør han ikke forlader stedet lige med det samme.

Det er en stilfuld film, der viser hvor meget musik, blændende god fotografering og en mystisk fortælling, kan være med til at udgøre en helt fantastisk film. Skuespillet er samtidig overbevisende og sammen med de fantastisk rammer og miljø, må der siges at være lagt op til en rejse til en anden verden. Den rejse bør du tage, hvis du kan lide mystik, Hitchcock-stemning og Polanski-stilfuld atmosfære.

KM