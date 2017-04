Bag denne kryptiske titel gemmer sig en rigtig vellykket og medrivende mini-serie. Med Stephen King og J.J. Abrams på coveret, kan det næppe gå helt galt. Og det er da også blevet en til tider hæsblæsende serie.

En skolelærer, Jake Epping (spillet af James Franco), besøger en gammel ven, Al, der ejer byens cafe. Han bliver introduceret til det der må betegnes som det mest mystiske sted i bygningen. Et kammer han på bedste Narnia-vis går ind i og pludselig dumper han ind i 1960, samme sted, men anden tid. Går han tilbage igen, er han tilbage i nutiden. Og ligemeget hvor længe han har været i 2960, er der i nutiden kun gået to minutter. Al har gemt på denne hemmelighed længe – og nu vil han have sin ven til at tage tilbage til 1960, etablere sig og forhindre Kennedy’s mord i 1963. For det vil igen medføre, at Vietnam-krigen aldrig finder sted.

Tanken er helt klart spændende og med et solidt cast, er der lagt op til lidt af hvert. For enhver drømmer vel om at kunne tage tilbage i tiden, forhindre noget, ændre noget eller bare betragte. Her gælder det dog om at forhindre noget stort, noget der kræver års planlægning. Jake får penge og rådgivning med på turen og begynder langsomt at vænne sig til en anden tidsperiode. Men som det forventes, er der ting man ikke kan forudse sker – ting der markant ændrer ens egen historie og formål. Jake slår sig sammen med den iltre Bill, som han møder, da han redder en fyr, fra nutiden, fra en markant oplevelse i barndommen. Bill og Jake slår sig sammen om at forhindre mordet på Kennedy, da Bill får kendskab til hvem Jake er – og hvorfra han er.

De får tilmed kontakt med Lee Harvey Oswald, som menes at have stået bag mordet, men Jake, som i mellemtiden har fået arbejde som skolelærer, bliver forelsket i den smukke Sadie, som også gemmer på en grum baghistorie. Denne baghistorie ændrer IGEN noget i hele projektet og man presses meget ofte ud på kanten af sofaen i vildrede og frustration.

Men som hagen jo er ved tidsrejser, kan det mindste ændre rigtig meget – The Butterfly Effekt tæller også i denne serie.

Det hele er skruet forbasket godt sammen. Ind i mellem glemmer man lidt, at der er tale om en tidsrejse med en mission, når det hele går op i 60’er-film. Men heldigvis vender man snorligt tilbage til formålet med Jakes projekt.

Det er som oftest rigtig medrivende og spændende. Det kan være en bonus, at man lærer historie ved at se serien, for du kan sidde og slå bestemte navne op, mens du tjekker fakta.

En serie der helt sikkert bør stå i din samling af thrillers og adventure-film!!

KM