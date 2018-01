Denne anmeldelse kan virke afslørende.

Den ene arm manglede, det så næsten ud til, at den var gnavet af, ædt fra hånden og ind.

Lad os lige få på det rene, at snegle generelt er herreulækre. Og det syntes jeg også før jeg læste Langstrups, ‘Plantagen 1 – Den hvilende ondskab’, men bogen har bestemt ikke gjort dem mere indbydende. Tværtimod.

En biolog er i al hemmelighed taget til Gillskov for at lokalisere en ny snegleart i Den Lukkede Skov. En muligvis meget stor snegleart. Her opdager han, at skoven er et uberørt paradis, og det forekommer underligt, at noget så fantastisk synes glemt – måske ligefrem benægtet – af indbyggerne i nærliggende Gillsby. Tænk sig, de har endda spærret skoven af med fire meter højt hegn og voldsomme smedejernsporte. Biologen befinder sig pludselig midt i en glemt landsbyruin, hvor han nysgerrig går på opdagelse. Det skulle han måske ikke have gjort.

Weekendtur i Helvede

Samtidig, udenfor skoven, byder en weekendtur på mere end forventet.

Hans vil nære sin kones sidste ønske om, at skabe et hjem for børn, der har det svært, i plantagen udenfor Gillskov, og inviterer derfor sine børn, barnebarn og svigerdatter på besøg. Men intet går som det skal. Selvfølgelig gør det ikke det. Hunden opfører sig mærkeligt, barnebarnet Sofus fabler om en mærkelig spøgelsesagtig pige, der frejdigt lokker med evigt venskab, og de får besøg fra byen; En ung pige, der bringer en noget usædvanlig advarsel. Og så er der de interne stridigheder. Og det er bare begyndelsen … snart er Sofus væk og der er brede slimspor over det hele. Noget er vækket.

Simpelt og effektivt

‘Plantagen 1 – Den hvilende ondskab’ er den første roman i en trilogi. Den arbejder sig ud fra historien om de forbandede og hjemsøgte steder, borgruinen og Den Lukkede Skov. En historie, som man fornemmer udbygges over de næste bøger. Det er uhyggeligt og interessant – eller uhyggeligt interessant, om du vil.

I toppen af det godt fire meter høje hegn løb fire rækker pigtråd vinkelret på indersiden. Det lignede mere et forsøg på at holde nogen inde end på at holde nogen ude.

Den leverer det, der forventes af den. Den sætter en uhyggelig scene og giver gode kuldegysninger. Den begynder indledningsvis roligt, men udvikler sig hurtigt og nådesløst, og bygger op i crescendo mod det endelig klimaks, der er overraskende mere voldsomt end begyndelsen lægger op til. Den er nem at visualisere. Der er belæg for en DR Drama produktion leveret til din stue over to lørdag aftener.

Langstrups simple og effektive skrivestil er beundringsværdig. Det virker godt. Det er velkendt, lavtflyvende danskhed, der sætter kløerne i dig og ikke slipper igen. De korte, slagkraftige kapitler fungerer godt, når de bruger dig som sparringspartner.

Bestemt et spændende læs. Anbefales.