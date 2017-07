Jeg forsøgte at vifte fluerne væk fra hendes ansigt. Hun havde hadet kryb. Nu var de inde i hende, sikkert i gang med at lægge æg, så deres maddiker kunne æde sig fede i hendes indre.

‘Ø’ af Steen Langstrup, er en ualmindelig læsbar, spændende og intens tour de force af en roman.

Langstrup fremmaner erfarent en tropeø med sin litterære, farverige og visuelle pen. Og en varm, hjertelig forelskelse. Og han formår samtidigt, at gøre den spændende med få, simple midler. Vi kan alle følge med. Den er svær at lægge fra sig, og nydelsen må doseres for ikke at forsvinde på få dage. Det er et mareridt i levende live. Anbefales.

Sult, angst og forsvundne lig

I fortroligt rum, introduceres læseren til Noas og Selinas oplevelser på en idyllisk tropeø: De er kærester, backpackere på udkig efter oplevelser, forelskede og på deres livs rejse, og da de tilbydes at snorkle koralrevet omkring Kematian, takker de selvfølgelig ja. Også selvom det er forbudt område, og koralrevet muligvis er giftigt. Men kort tids glæde udvikler sig hurtigt til et mareridt (som når man gør kæresten gravid), da Selina river sig på koralrevet. Såret syner ikke af meget, men hun bliver syg, og sømændene, der sejlede dem ud til øen, forlader dem i frygt. Og idyllen forvandler sig til et mareridt, når man pludselig er efterladt på en øde ø med få rekvisitter og kan se frem til en langsom sultedød. Det hjælper heller, når kæresten dør og man udmattet, og i en tilstand af sorg og affektion, må forsøge at overleve og kæmpe en håbløs kamp for at holde hendes lig anstændigt. Det kan umuligt blive værre … eller måske kan det alligevel?

Virkeligheden har en evne til altid at være grim.

Grim som liget af ens elskede i forrådnelse under et par badehåndklæder, vi købte i Vietnam sidste år.