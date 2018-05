Denne anmeldelse kan virke afslørende

Jeg satte savens klinge til dens hoved og tog en dyb indånding.

Enter Darkness har i ’Når mørket kommer krybende’ samlet en potent omgang noveller. Der præsenteres lidt af hvert i denne samling, så uanset om du trigges af det psykologiske, det sagnomspundne, det overraskende, det dæmoniske eller spøgelser, så har du her et hurtigt fix til en sen, mørk aften.

Det er en god samling, som pleaser bredt. Der er grin og uhygge i flere fortolkninger, der er overraskelser og ubehageligheder. Og skal jeg fremhæve en af novellerne, må det nødvendigvis blive A. Silvestris, der med sine grumme, bestialske modbydeligheder klæber fast i hukommelsen. Men jeg disser ikke de andre bidragsydere. Det er tydeligt, der er samlet en dygtig vifte forfattere, som byder på et hofteskud prosa med uhygge som fællesnævner.

Hold vejret og snup en teaser:

En sørgmodig hjemvenden, en medaljon, et sagn om en forlist fuldrigger. Strandvaskere. Om at havet bør holde på sine hemmeligheder / Livets realiteter hæmmer en eventyrlig drømmer, graviditetsmishag, ubehag over barnet. Det er måske en fødselspsykose. Men der er noget galt. Det er måske barnet / Det er ikke nisser, der spiser risengrøden, og appetitten er mere kulinarisk end grødris. Det må sandes, da katten forsvinder oppe på loftet / Et mærkeligt hus med låste døre. Drømmetydning og spøgelser. En umiddelbar uskyldig historie, med en uhyggelig første sal / Livet på gården. Om refleksion. Om uskyldige dyr. En bestialsk fortælling. En ganske modbydelig genistreg.

Det glæder mig, at det ruller for dansk gys, og kudos til Enter Darkness for at holde hjulene igang. Dette er deres tredje novellesamling og de har allerede indkaldt til to yderligere.

Samlingen blev udgivet i forbindelse med krimimessen 2018.