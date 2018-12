[…] tøver kort, fylder lungerne med luft, før hun presser nålen igennem det følsomme brystvæv.

Agnes og Belinda arbejder på en tankstation. Det er en kedelig aften. Der er kun få kunder. Det meste af landet ligger øde hen, fordi vi er i finalen, så Agnes arbejder på sit speciale, og Belinda prøver at tackle sit umage forhold. Men nogen cirkulerer ude i mørket, nogen driller dem. Det er måske bare ganske uskyldigt, men nej. De er stjerner i aftenens blodige fremvisning.

FILMISK I RÅ KULISSER

Langstrup holder sig til enkle virkemidler og basal karikatur. Omgivelserne er holdt til et minimum, som kulisser for skrækken. Det virker, og er effektivt. Målet er at skræmme og det lykkes. Han lægger med sikker hånd, flere og flere lag uhygge på, indtil historien eskalerer til syg dekadence. Og hvis ikke naive Belinda, eller hendes usympatiske kæreste sætter gang i følelserne, skal slutningen nok gøre det.

Handlingen er filmisk beskrevet; særligt slutningen, hvor den drives til Hostel-lignende overdrev og kvalme. Det glæder denne anmelder, at Langstrup tør tage den hele vejen og ikke lader den fise ud. Jeg er glad for slutningen. Også optakten. Men særligt slutningen. Man gætter og gætter, men ikke netop den. Dejligt.

‘Alt det hun ville ønske hun ikke forstod’ er (bortset fra en fed titel) et hurtigt læs – et kvikt fix til de hungrende. Langstrup er en gave til gyserelskere.

Årets danske horror udgivelse 2011 Bogen er en rigtig lækker særudgave – udgivet som optakt til spillefilmen ‘Finale’, der er baseret på romanen.